Şahinbey Belediyesi'nden Mevlid-İ Nebi haftasına özel program

Şahinbey Belediyesi Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle "Peygamberimiz ve Aile" temalı program düzenledi.



Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, Şahinbey İlçe Müftülüğü ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program Emine Konukoğlu Camii Müezzin Kayyımı Kasım Kahraman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



"Peygamber efendimize tabi olmakla mükellefiz"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in izinden gitmenin ve O'nu sevmenin, Allah'ın Müslümanlara emri olduğunu belirterek, "Mübarek bir haftadayız. Allah'a (Celle Celaluhu) ne kadar hamd etsek azdır. Müslüman bir anne, babadan, Müslüman bir ülkede dünyaya gelmişiz ve Hazreti Peygamber'e ümmet olmuşuz. Bunun kıymetini bilmemiz, ona göre yaşamamız lazım. Peygamber Efendimiz 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' buyuruyor. Sevdiğimiz gibi yaşamak ve O'nun izinden yürümek Allah'ın (Celle Celaluhu) bize emridir. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak; 'Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah'ta sizi sevsin' buyuruyor. Allah'ı (Celle Celaluhu) seviyorsak, bunu en iyi göstermenin yolu Peygamber efendimiz gibi yaşamak, O'nun sünnet-i seniyyesine göre hareket etmektir. Eğer ki Allah'ı (Celle Celaluhu) sevdiğimizi iddia ediyorsak, Peygamber Efendimize tabi olmakla mükellefiz" dedi.



Sahabenin büyükleri hep gençlerdir



Düzenlenen Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Strateji Daire Başkanı Dr. Muhammed Ali Asar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in hayatından örnekler vererek, "Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ilk tebliğ faaliyetlerini yürüttüğü ev Erkam Bin Ebi'l Erkam'ın (Radiyallahu Anh) eviydi. Ev sahibi Erkam (Radiyallahu Anh) henüz daha 17 yaşındaydı. Musab Bin Umeyr (Radiyallahu Anh) 16 yaşında. Saad Bin Ebi Vakkas, Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh) 15-16 yaşlarındaydı. Hazreti Ali (Radiyallahu Anh) daha çocuktu. Bu gençler Allah Resulünü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) öyle sevdiler ki o sevda İslam'ı büyüttü ve çağlara taşıdı" şeklinde konuştu.



Programa Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Strateji Daire Başkanı Dr. Muhammed Ali Asar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Sani Konukoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Şeyhmus Demir, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP