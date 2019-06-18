Son Dakika Haberleri: Şahinbey belediyesi'nden öğrencilere bir hediye daha
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Şahinbey belediyesi'nden öğrencilere bir hediye daha

5 dakika önce

Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin hoşca vakit geçirebilmeleri için lunapark bileti de hediye etti.

Şahinbey belediyesi'nden öğrencilere bir hediye daha, System.String[]
Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin hoşca vakit geçirebilmeleri için lunapark bileti de hediye etti.

Karnelerin alınması ile birlikte yaz tatiline giren öğrencilere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sürpriz üzerine sürpriz yapıyor. Karne hediyesi olarak öğrencilere spor yapmaları için spor ayakkabısı hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu bununla da yetinmeyerek öğrencilere hoşca vakit geçire bilmeleri için lunapark bileti hediye ediyor.

Öğrencilerimiz lunaparkta eğlenecekler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitim gören çocukların derslerine olduğu kadar sosyal faaliyetlere de ilgili olmaları gerektiğini kaydetti. Bu yönde çeşitli organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öğrencilerimize karne hediyesi olarak, yaz tatilinde spor yapmaları için spor ayakkabısı hediye ettik. Ancak çocuklarımızın sadece spor yaparak ve ders çalışarak değil eğlenmeleri içinde lunapark bileti dağıttık. Öğrencilerimiz Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olan Yeşilvadi Millet bahçesi içerisindeki lunaparka giderek biletleriyle doyasıya eğlenebilirler" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:41 Kaynak: İHA
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