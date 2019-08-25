Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi'nden satranç kursu
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Şahinbey Belediyesi'nden satranç kursu

16 dakika önce

- Şahinbey Belediyesi'nden satranç kursu Şahinbey belediyesi'nin sosyal tesislerinde eğlenerek öğreniyorlarGAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, yaz tatilinde öğrencilere sosyal yaşam alanında katkı sağlayarak,öğrencilerin fiziksel ve mental gelişimlerine yönelik kurslar düzenliyor.

- Şahinbey Belediyesi'nden satranç kursu

Şahinbey belediyesi'nin sosyal tesislerinde eğlenerek öğreniyorlar

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, yaz tatilinde öğrencilere sosyal yaşam alanında katkı sağlayarak,öğrencilerin fiziksel ve mental gelişimlerine yönelik kurslar düzenliyor.

Şahinbey Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilere sosyal yaşam alanında katkı sağlıyor. Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde düzenlenen satranç kursuna 60 öğrenci katıldı.

Bu yıl, yaz tatilini satranç kursu ile değerlendiren öğrenciler kendi aralarında turnuva düzenlerken, turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere madalya ve satranç takımı hediye edildi. Turnuvaya katılan diğer öğrencilere ise Mevlana'dan Masallar Kitabı hediye edildi.

Satranç çocukların gelişimi için önemli

Sosyal ve kültürel belediyecilik çatısı altında birçok eğitim ve öğretim kursu düzenlediklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bünyelerinde hizmet veren sosyal tesislerde öğrencilere yönelik satranç eğitimi verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın zamanlarını daha faydalı ve verimli geçirebilmeleri için gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde çeşitli kurslar düzenliyoruz. Özellikle satranç, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişiminde ve derslerinde fayda sağlayan önemli bir sosyal aktivite. Çocuklarımız olabildiğince küçük yaşta satranca başlayarak, kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanması amaçlanmalıdır. Çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalışılmalı ve bu amaç bir görev olarak benimsenmelidir" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
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