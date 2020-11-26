Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım

26.11.2020 16:18

Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım Şahinbey Belediyesi, 2020 yılı Emlak, İşyeri Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ödeme süresinin 30 Kasım 2020'de sona ereceği yönünde hatırlatmada bulundu.

Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, 2020 yılı Emlak, İşyeri Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ödeme süresinin 30 Kasım 2020'de sona ereceği yönünde hatırlatmada bulundu.

Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşlarımızın Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili cezalı duruma düşmemeleri konusunda hatırlatmada bulunarak vatandaşlarımızın ödemelerini son güne bırakmamalarını istendi.

"Son güne bırakmayalım"

Şahinbey Belediyesi vatandaşların hiçbir sorun yaşamadan vergi borçlarını ödeyebilmeleri için ödemeleri son güne bırakılmaması yönünde hatırlatmada bulundu.

Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşlarımıza beyan verme konusunda da hatırlatmada bulunarak, "Arsa veya arazi iken üzerine bina yapılarak veya imar uygulaması neticesinde vasfı değişen veya daha önce belediyeye beyan edilmeyen ancak İmar Affı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen gayrimenkullerin değişiklik beyanlarının da belediyemize bildirilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca satın alınan gayrimenkullerdeki değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirilmesi gerekiyor" dedi.

Ödeme noktaları

Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hizmet binasına gelemeyen vatandaşlarımızın Türkiye'deki tüm PTT Şubelerine, Balıklı Veznesine, Karataş Veznesine, belediyemizin İnternet sitesine, Vakıfbank'ın Tüm Şubelerine, ATM'lerine ve internet (web) sitemizden (kredi kartı) aracılığıyla ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım
Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım
Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım
Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım

Şahinbey Belediyesi, Emlak, Vergi, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şahinbey Belediyesi'nden vergi ödemelerine hatırlatma son gün 30 Kasım - Son Dakika Ekonomi


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