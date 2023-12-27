ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN YILBAŞI DENETİMİ - Son Dakika
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ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN YILBAŞI DENETİMİ

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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

27.12.2023 22:09  Güncelleme: 22:14
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Restoranlar, büfeler ve kafelerde denetimlerde bulunan ekipler, işletmelerin mevzuata uygunluğunu ve hijyen koşullarını inceledi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için denetimlerde bulundu. İş yerleri, lokantalar, kafeler gibi halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi ve satışı yapan, tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN YILBAŞI DENETİMİ

USULSÜZLÜĞE İZİN YOK

Hijyen konusunda yetersiz olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, kısa süre içerisinde sorunların giderilmemesi durumunda ceza işlem uygulayacaklar. Yeni yılla birlikte denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurgulayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şarküterilerde, kuruyemiş dükkanlarında, manavlarda, marketlerde ve diğer iş yerlerinde görmüş olduğu aksaklıkları, eksikleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri hakkındaki şikayetlerini mutlaka Alo 153 Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN YILBAŞI DENETİMİ

DENETİMLER KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını belirterek, "İşyerleri, restoranlar ve kafelerde denetim yaparak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. İlçemiz de; 365 gün zabıtalarımızın denetimleri devam ediyor. Denetimlerin amacı; vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. 2023 yılının son günlerine yaklaşırken ekiplerimiz denetimlerini sıkılaştırarak devam ettiriyor" dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN YILBAŞI DENETİMİ

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