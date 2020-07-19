Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıtalardan gıda denetimi - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıtalardan gıda denetimi

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında marketlerdeki ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu.

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Vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sonrasında 5 bin 997 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koyarak imha etti.

"Ekiplerimiz 24 saat görev başında"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz de vatandaşımızın sağlığı için 7/24 esasına göre denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Her ay yaklaşık 10 bin iş yeri belediyemiz tarafından denetleniyor. Şu ana kadar 60 bine yakın iş yerinin denetimi yapıldı. Bu denetimlerde vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş bozulmuş ürünler varsa bunlar tespit edilip imha ediliyor. Zabıta ekiplerimizin son olarak yaptığı çalışma neticesinde 5 bin 997 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün imha edildi. Yine bu denetimde tespit edilen et ürünleri ve yumurtalarda zabıta ekiplerimiz tarafından imha edildi. Vatandaşımızın huzuru ve sağlığı için Şahinbey Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Zabıtalardan gıda denetimi - Son Dakika
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