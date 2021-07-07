Şahinbey Belediyesi'nin evlilik okulu yeniden başladı - Son Dakika

- Şahinbey Belediyesi'nin evlilik okulu yeniden başladı

GAZİANTEP - Pandemi dolayısıyla ara verilen Evlilik Okulu seminerleri yeninden başlarken, Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı projede 190 çift daha sertifikasını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 34 bin 115 çifte eğitim verdi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde korona virüs tedbirleri çerçevesinde yapılan törende Eğitimci Yazar Sıtkı Arslanhan evliliğin önemini anlatan seminer verdi.

Mutlu aile huzurlu toplum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Evlilik Okulu göreve başladığımız dönemden itibaren devam ettirdiğimiz bir proje. Evliliğe başlarken insanların doğru bilgilerle hayatlarını birleştirmelerini istiyoruz. Başta iletişim olmak üzere birçok alanda eğitimler veriyoruz. Amacımız mutlu aile huzurlu toplum sağlamak. Aile toplumumuzun çekirdek yapısı. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuzda o kadar güçlü olur" diye konuştu.