Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi'nin kekemelik kursuna yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nin kekemelik kursuna yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi'nin kekemelik kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda Şahinbey Eğitim ve Spor Merkezi'nde açılan kekemelik kursundan bugüne kadar 310 kursiyer faydalandı.

Şahinbey Belediyesi'nin kekemelik kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri doğrultusunda Şahinbey Eğitim ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde açılan kekemelik kursundan bugüne kadar 310 kursiyer faydalandı. Sosyal belediyeciliğin tüm gereksinimlerini yerine getirerek bir ilke daha imza atan Şahinbey Belediyesinin kekemelik kursu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme bir hizmet anlayışı içerisinde olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok alanda önemli projelere imza attık. Yine vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Şahinbey Eğitim ve Spor Merkezimizde, kekemelik kursu açtık. Bu kursumuzda uzman eğitimcilerimizin de çalışmalarıyla konuşma bozukluğu olan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler


Kekemelik Kursuna gelen vatandaşlar verilen kurstan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu en önemli hizmetlerden birisi kekemelik kursudur. Bu kursa her yaş grubundan gelenler var. Oldukça faydalı. Hem aileler hem de konuşma güçlü çekenler için bulunmaz bir fırsat. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" dediler.


3 haftalık eğitim veriliyor


Sosyal Tesislerinde ve gençlik merkezlerinde verdiği birçok kurs ile eğitime önemli katkılar sağlayan Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi'nde sabah ve öğlen olmak üzere iki ayrı gruptan oluşan sınıflarda eğitim veriyor.


Verilen kursta kekemelik, hızlı konuşma, tutukluluk ve artikülasyon problemi olan 5 yaşın üzerindeki tüm ilçe sakinleri eğitim alabiliyor. Kursiyerlere üç hafta boyunca eğitim veriliyor, verilen eğitimin ardından dokuz hafta boyunca bireysel takip eğitimi sağlanıyor. Eğitimin faydalı olabilmesi için kursiyerlerin ailelerine 3 hafta boyunca birer seminer düzenleniyor. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
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