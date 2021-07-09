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Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor

09.07.2021 21:29

Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor Şahinbey Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştirerek Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde verdiği enstrüman eğitimleri ile başarılı gençleri konservatuara hazırlıyor.

Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştirerek Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde verdiği enstrüman eğitimleri ile başarılı gençleri konservatuara hazırlıyor.

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde piyano, bağlama, keman, viyola, gitar, ud, kanun, tambur, kabak kemane, elektrogitar, bateri, darbuka, ney, kaval, yan flüt, klarnet, def, erbani ve bendir eğitimleri veriyor. Verilen eğitim için bin 253 kişi başvuru yaparken, yapılan mülakatlar ve yetenek testleri sonrası 161 kişi eğitim almaya hak kazandı. Eğitimler için toplam 2 yıllık müfredat hazırlanırken, ders içerikleri enstrüman eğitimi, batı müziği, solfeji Türk sanat ve Türk halk müziği, ses eğitimi repertuvar ve koro dersleri verilecek.

"Konservatuar düzeyinde eğitim veriliyor"

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde bağlama kursu eğitimi alan Özgan Laleci konservatuar düzeyinde eğitimler aldıklarını ifade ederek, "Şahinbey Belediyesi tarafından açılan konservatuar sınavının kazandıktan sonra Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde eğitim almaya başladım. Amacım burada bağlama dersleri almak ve amatör kimliğimi daha profesyonel hale getirmek. Buradan öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamı bizim gibi gençlere hazırladıkları ve ileride daha iyi ses sanatçılarının, bağlama sanatçılarının çıkartılmasını sağlayacakları için teşekkür ediyorum. Hocalarımız çok iyi, ellerinden gelen bütün yardımları yapıyorlar. Gerekli bilgileri burada alacağıma inanıyorum. Bize konservatuar düzeyinde eğitim vereceklerinden hiç şüphem yok" dedi.

"Müzik öğretmeni olmak istiyorum"

Darbuka ve ritim eğitimi alan Ali Alay, verilen eğitimden memnun olduğunu belirterek, "Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde eğitim alıyorum. Burada darbuka enstrümanlarına ait eğitimler alıyorum. Buraya gelme amacım buradaki öğretmenler gibi olup öğrencilere dersler vermek istiyorum. Bunun için de çalışıyorum. Bize bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Nehir Kafadar, Şahinbey Belediyesinin sunduğu imkanlarla keman eğitimi aldığını söyleyerek, "Güzel Sanatlar Lisesinde okuyorum. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde konservatuar ve keman dersleri eğitimi alıyorum. Aynı zamanda üniversiteye hazırlanıyorum. Eğitim Fakültesine gitmek istiyorum ve hocalarımla da bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bize böyle bir imkanı sunduğu için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Hedefim eğitim fakültesi"

Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören Esra Polat, merkezde aldığı eğitimler sayesinde hedefine ulaşacağını dile getirerek, "Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde keman ve konservatuar eğitimleri alıyoruz. Hocalarımız çok destek oluyorlar ve bu konuda her geçen gün ilerleme kaydediyoruz. Ben Eğitim Fakültesinde okumak istiyorum ve büyük kitlelere solo keman konserleri vermek istiyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun bize sunduğu fırsatlar için teşekkür ederiz. Buradaki eğitim süreciyle gayet iyi bir şekilde kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. İnşallah hayallerimi gerçekleştirebilirim" dedi.

"Piyanist olmak istiyorum"

Aldığı eğitimin kendisini geliştirdiğini belirten İpek Günal, "Piyano çalıyordum ve Şahinbey Belediyesinin yetenek sınavına girdim ve kazandım. Yaklaşık 1 aydır piyano eğitimi alıyorum. Çok memnunum, hocalarım çok iyi. Her gün kendimi geliştiriyorum. Gelecekte de piyanist olmak istiyorum. Kendimi burada iyi bir şekilde geliştirdikten sonra yurtdışında üniversitede piyano eğitimleri almak istiyorum. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezini bize kazandırdığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor
Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor
Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor
Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi öğrencileri konservatuara hazırlıyor - Son Dakika


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