Şahinbey Belediyesi, Şehitleri Andı

Şahinbey Belediyesi tarafından "Şehitleri Anma Gecesi" düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından "Şehitleri Anma Gecesi" düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, mehter takımı sahne aldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Evlatlarını askere kınalayarak, 'kaç tane evladım varsa vatana feda olsun' diyerek gönderen analarımızı, vatan uğruna şehit olduktan sonra 'vatan sağ olsun' diyen analarımızın ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun ki böyle evlatlar yetiştirerek, bizim bu cennet vatanda yaşamamıza vesile oldular." ifadelerini kullandı.



Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, ülkede oynanan oyunlara dikkat çekerek, şöyle devam etti:



"Ülkemizdeki birlik ve beraberlik dünyada hiçbir ülkede görülmemiştir. Allah'a şükürler olsun ki şehidini ve vatanını sevenler var. Evladını vatan için şehit verip 'vatan sağ olsun' diyen hiçbir millet yoktur. Ülkemizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece kimse bu topraklardan bir çakıl taşı dahi alamaz."



Resim ve şiir kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilen programda, salonda 600 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı.



Programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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