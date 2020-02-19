Şahinbey Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

7 saat önce

Şahinbey Belediyesi kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Şahinbey İlçesi'nin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Şahinbey Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor, System.String[]

Şahinbey Belediyesi kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Şahinbey İlçesi'nin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.


Şahinbey Belediyesi, soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına yetişti. Şahinbey Belediyesi, sokak havyalarının zor durumda kalmamaları için ilçenin 18 noktasına, 19 adet kedi evi, 20 noktasına 25 adet kuş yemliği, 15 noktasına 92 adet kuş yuvası, 19 noktasına 19 çift kedi suluk ve yemliği yaptı.


Sokak hayvanları bizlere emanet


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sokaktaki havanlar için barınak ve yem dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanlarımız için onlara yem dağıtıyoruz. Kediler için parklarımıza ve değişik noktalara su kabı ve yem kabı koyduk. Kuşlar için kuş evleri yaptık. Bu uygulamamızı gittikçe yaygınlaştıracağız. Yaralı hayvanlar için ise Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağı bulunuyor. Yaralı hayvanları oraya götürüyoruz. Şahinbey İlçemizde sokak hayvanları için yoğun ve geniş çaplı bir çalışma sergiliyoruz. Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde aç ve açıkta kalmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca vatandaşlarımız da evlerinin önüne veya uygun yerlere soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının ve kuşların aç kalmaması için gıda artıklarını bırakarak bu hayvanların beslenmelerine yardımcı olmalarını istiyorum. Bu emaneti hep birlikte en iyi şekilde korumamız gerekmektedir" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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