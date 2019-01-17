Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisinde Sağlığına Kavuştu

Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisinde Sağlığına Kavuştu

1 saat önce

Hatice Kartal, Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde mefruşat kursuna gelerek sağlığına kavuştu.

Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisinde Sağlığına Kavuştu, System.String[]
Hatice Kartal, Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde mefruşat kursuna gelerek sağlığına kavuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle birçok ilaç kullanan Hatice Kartal, hastalığının dermanını Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'nde buldu. Üç yıldır Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne gelen Hatice Kartal, mefruşat kursunda ruh halinin düzeldiğini ve bu sayede hastalığını yendiğini ifade etti.

Hatice Kartal, Şahinbey İlçesi'ndeki tüm bayanları belediyenin sosyal tesislerine davet ederek, "Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne gelmeden önce hastaydım ve ilaçlar kullanıyordum. Buraya el sanatları kursuna gelmeye başladım ve üç yıldır da buraya kursa geliyorum. El sanatları kursuna gelerek kendi sıkıntılarımı ve şikayetlerimi unuttum ve hastalığımı böylece yendim. Burada yeni arkadaşlar ve iyi bir çevre edindim. Buraya gelmeden önce psikolojim çok bozuktu. Buraya geldikten sonra yaptığım işler bana ilaç gibi geldi. Daha önce iki yıldır kullandığım ilaçları burada edindiğim çevre ve işlerle bırakarak sağlığıma kavuştum" dedi.

Kızlarımın çeyizlerini hazırlıyorum

Kartal, Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ne gelerek yeni el işleri öğrendiğini belirterek, "Buraya gelerek daha farklı el işleri öğrendim. Kızlarımın çeyizlerini burada hazırlıyorum. Elimizin altında her türlü imkan var ve bu bizim için büyük bir nimet. Bu imkanları bizlere sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Kartal, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
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