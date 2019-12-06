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Şahinbey Belediyesi, sporda yetenek avında

6 saat önce

Spor yatırımlarıyla yeni sporcuların keşfedilmesi hedeflenen Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, lisanslı sporcu sayısı 15 bini geçti.

Şahinbey Belediyesi, sporda yetenek avında, System.String[]

Spor yatırımlarıyla yeni sporcuların keşfedilmesi hedeflenen Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, lisanslı sporcu sayısı 15 bini geçti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde bulundukları süre içerisinde sporu kent genelinde tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda çok önemli adımlar attıklarını anlatan Tahmazoğlu, "Sporu sadece tesis yapmak olarak görmüyoruz. Öyle ki hem amatör spor kulüplerine destek sağlıyoruz hem öğrencilerimizin spora yönlendirilmesini teşvik ediyoruz hem de yeni spor alanlarıyla gençlerimizin sporla ilgili olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Tahmazoğlu, belediye bünyesinde kurulan ampute futbol takımının geçen sezonu şampiyon olarak tamamladığını ve sezon başında da Türkiye Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürdüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"5 futbolcu, 1 antrenör vererek A Milli Ampute Futbol Takımı'mızın kemik kadrosunu oluşturduk. 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Akkent Spor Köyü'nü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Akkent Spor Köyü'nün içerisine Türkiye'de bir ilk olan ampute ve okçuluk sahası yaptık. Okçuluk sporundan bu zamana kadar 383 gencimiz eğitim aldı. 2017 yılında 105 amatör takımımıza, 2019 yılında da 75 amatör takımımıza içerisinde krampon, forma, şort, tozluk, tekmelik, futbol topu ve eşofman takımı bulunan çanta hediye ettik."

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde yediden yetmişe herkese spor yapma imkanı sunduklarını vurgulayan Tahmazoğlu, "Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu macera parkı, ip parkuru, atlama kulesi, modüler tırmanma, ahşap macera parkuru, tırmanma duvarı, zipline, serbest düşüş alanları bulunurken, doğa ve dağcılık sporları da yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için tüm parklarımıza kondisyon aletleri kurduk." diye konuştu.

Tahmazoğlu, gelinen süreçte ilçenin kentteki sporcuları için çekim merkezi haline geldiğini anlatarak, "Amatör spor kulüplerine verdiğimiz destek ve yeni spor alanlarıyla Gaziantep'in spor şehri olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda önemli mesafeler de kaydettik. Öyle ki şu an lisanslı sporcu sayımız 15 bin 354 oldu. Ümit ediyorum kısa zamanda bu rakam daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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