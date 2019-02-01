Son Dakika Haberleri: Şahinbey Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 6'sı Plan Bütçe Komisyonuna, havale edilirken, 1 madde ise gündem dışı olarak oylamaya sunulup gündeme alınıp İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 06 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

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