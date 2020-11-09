Şahinbey Belediyesi, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı

09.11.2020 17:20
Şahinbey Belediyesi, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]

Mecidiye Handa TÜBİTAK Kitap evini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte açan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iki kurum arasındaki işbirliklerini sürdürmeyi ve ortak çalışmaları arttırmayı amaçlayan 'Bilim ve Toplum Faaliyetlerine Yönelik İşbirliği' protokolü imzaladı.

Mecidiye Handa TÜBİTAK Kitap evini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte açan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iki kurum arasındaki işbirliklerini sürdürmeyi ve ortak çalışmaları arttırmayı amaçlayan 'Bilim ve Toplum Faaliyetlerine Yönelik İşbirliği' protokolü imzaladı.

Şahinbey Belediyesi ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü ile iki kurum arasında yapılacak olan çalışmaların ivme kazandırılması amaçlanmakta olup, protokol kapsamında bilimsel anlamda pek çok ortak faaliyetin gerçekleştirilmesinin önü açıldı.

"Gaziantep'te bir ilke imza attık"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şahinbey Belediyesi ile Türkiye'ye örnek olacak protokole imza attıklarını belirterek, "Bizim için çok anlamlı bir protokol. Daha önce birçok kurumumuzla protokol yaptık. Ancak bizim için bu protokolün kıymeti çok geniş kapsamlı bir protokol olması. Daha önceki imzaladığımız protokoller sadece bir konuya odaklı protokollerdi. İmzaladığımız bu protokol çok geniş kapsamlı. Yapılan bu protokolde TÜBİTAK Kitap Evi, bilim söyleşileri, gözlem evinin yapılması, gezici bilim sergisi açılması gibi birçok önemli konular var. Bunların yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile bir ilke imza atıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçemizdeki tüm öğretmenlere bir yıl boyunca Bilim ve Teknoloji Dergimize abonelik sürecini başlattı. Bu bizim bu güne kadar hiç düşünmediğimiz bir konuydu. Bu çalışmanın Türkiye'de ki diğer kurumlara örnek olacağını düşünüyorum. Şu anki abonelik sayımız ile karşılaştırıldığı zaman, yüzde 40'ı Gaziantep'ten olacak. Bu çok ciddi bir rakam ve bizim için çok önemli değer. Toplumdaki bilim ve teknoloji farkındalığının arttırılması özellikle gençlerimizin teknoloji kullanan değil, üreten ve tasarlayan bireyler olması için birçok girişim bu protokolün içerisinde yer alacak. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na çalışmalarından dolayı kurumum adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜBİTAK ile güzel projelere imza atacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, imzalanan protokolle önemli projelere imza atılacağını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak birçok önemli projeye imza atıyoruz. Eğitim, bilim ve sanayi alanında yapılan yatırımların çok daha büyük önemi olduğunu düşünüyorum. İmzaladığımız protokolle TÜBİTAK Kurumu ile çok güzel yeni projeleri birlikte gerçekleştireceğiz. Açılışımızda ilkini gerçekleştirdiğimiz bilim söyleşileri, bilim kampı, gökyüzü şenliği, bilim merkezleri ve bilim atölyelerinin kurulması, TÜBİTAK kampüslerine öğrenci gezileri düzenlenmesi, bilim otobüsü ve hareketli kütüphane yapılması, TÜBİTAK dergi aboneliği yapılması gibi çok kapsamlı bir protokol imzaladık. Bu iş birliği kapsamında bu tür çalışmaları nasıl geliştirebileceğimiz yönünde çalışmalar yapacağız. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a Türkiye genelinde yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, protokolümüzün de Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı
Şahinbey Belediyesi, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı

Şahinbey Belediyesi, Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep, Şahinbey, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey Belediyesi, TÜBİTAK ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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