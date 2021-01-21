Şahinbey Belediyesi zabıtaları 2020'de 144 bin 503 işletmeyi denetledi - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, geçen yıl 144 bin 503 iş yerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki zabıta ekipleri halkın sağlıklı ürünleri tüketebilmesi için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, geçen yılda 144 bin 503 iş yerini denetlerken 105 bin 962 iş yerine ihtar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin günün 24 saati görev başında olduğunu ve büyük özveriyle çalıştığını belirtti.

Zabıta ekiplerinin vatandaştan gelen her türlü şikayeti dikkate alarak, gerekli çalışma ve denetimleri anında yaptığına dikkati çeken Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Gıda ve bozuk ürün konularında vatandaşlarımız da duyarlı davranmalı ve şikayet ile ihbarlarını zaman geçirmeden belediye veya zabıta ekiplerine bildirmeliler. Bu sayede insan sağlığını tehdit eden unsurlar, vatandaşımıza zararı dokunmadan engellenecektir. Zabıta ekiplerimiz ayrıca geçtiğimiz yıl tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs ile ilgili olarak maske, mesafe ve hijyen denetimleri yaparak vatandaşların salgının yayılmasını engellemek adına önemli çalışmalara imza atmış ve çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir."