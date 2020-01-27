Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu - Son Dakika

Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu

19 dakika önce

Öğrenciler yarıyıl tatillerini Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerinde Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarına gelerek değerlendiriyorlar.

Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu, System.String[]

Öğrenciler yarıyıl tatillerini Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerinde Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarına gelerek değerlendiriyorlar.


Okulların yarıyıl tatili olması ile birlikte çocuklarını Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerine ve gençlik merkezlerine gönderen aileler, özellikle Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarını tercih ediyor.


Tüm imkanlardan faydalanıyoruz


Akıl ve Zeka Oyunları Kurslarına gelen öğrenciler tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirterek, "yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için keman, İngilizce, gitar, akıl ve zeka oyunları kursları için buraya geldik. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok iyi arkadaşlıklar edindik. Tesisteki diğer imkanlarda aile büyüklerimiz faydalanırken, bizlerde kendi yaşımıza uygun kurslara gidiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu'na bizlere böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.


Çocuklarının yarı yıl tatilini en verimli şekilde geçirmeleri için Şahinbey Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerine getirdiklerini söyleyen veliler, "Çocuklarımızın tatillerini iyi bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi'ndeki kurslara getiriyoruz. Burada çocuklarımız ve bizler için bir çok imkan veriliyor. Ailemizin her ferdi buradaki imkanlardan faydalanabiliyor. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 16 köpeği katleden 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı
Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Mehmetçik, ayağında çorap olmayan depremzedeye kendi çorabını giydirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 17:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]