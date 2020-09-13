Son dakika yerel: Şahinbey Belediyesinden çocuklara özel iki yeni trafik parkı - Son Dakika

- Şahinbey Belediyesinden çocuklara özel iki yeni trafik parkı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi çocuklara trafik kültürünü ve bilincini aşılamak amacıyla Şahinbey Parkına ve Yeşilvadi Millet Bahçesine iki adet trafik parkı yapıyor.

Trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla Şahinbey Parkına 10 bin metrekare alan üzerine, Yeşilvadi Millet Bahçesine ise 8 bin metrekare alan üzerine yapılan trafik parkları, gelecek nesillerin trafik anlamında daha duyarlı olmalarını sağlamak için inşa ediliyor.

"Daha bilinçli nesiller yetişecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, trafik kültürünün aşılanması için trafik parkı yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak, vatandaşımıza hizmet verebilmek için gece gündüz çalışarak yeni projeler üretiyoruz. Şehrimize kazandırdığımız Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Millet Bahçesine ve Şahinbey Parkımıza trafik parkı yapıyoruz. Çocukların coşkusu her şeyin ötesindedir. Burada onların hem eğlenmesi hem de trafik konusunda eğitilmesini, aynı zamanda anne ve babalarıyla hoşça vakit geçirecek ortam sağlanmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız trafik parklarında aldığı eğlenceli eğitimlerle daha bilinçli ve trafik kültürüne sahip bir nesil olacaklar. Parklarımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çocuklar eğlenerek öğrenecek

Şahinbey Parkına 10 bin metrekare alan üzerine, Yeşilvadi Parkına ise 8 bin metrekare alan üzerine yapılan trafik parkları içerisindeki sosyal donatıları ile birlikte vatandaşların çocuklarını gönül rahatlığı ile getirecekleri alanlar olacak. İçerisinde trafik uygulamaları yapılması için sinyalizasyonlu ve dönel kavşaklar, trafik levhaları sinyalizasyon lambaları bulunacak. Trafik parkına gelen çocuklar, akülü araçları ile park alanın içerisindeki yollarda trafik kurallarına uygun olarak eğitmenleri eşliğinde akülü araçlarını kullanarak eğitim alabilecek.