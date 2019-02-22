Şahinbey Belediyesinden Gerciğin Mahallesi'ne Sosyal Tesis

Şahinbey
Belediyesince Gerciğin Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, açılıştaki konuşmasında, her mahalleye bir sosyal tesis hedefiyle yola çıktıklarını ifade ederek, şehir merkezindeki imkanların kırsalda da olması için hizmete devam ettiklerini kaydetti.
Mahalleye yaptıkları kilit taşı ve park gibi diğer bazı hizmetlere de değinen Tahmazoğlu, "Gerciğin Mahallemize 2 katlı bir tesis yaptık. Altta erkekler için taziye salonu, toplantı salonu ve muhtarlık bulunuyor. Üst katta ise kadınlar için taziye salonu ve her türlü eğitimin yapılabileceği bir sınıfımız var. Amacımız hayat standartlarını yükselterek vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak. Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye
'de bir ilke imza atarak çiftçilerimize sertifikalı buğday ve arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, zeytin fidanı dağıtmıştık. Bu yıl da hayvan yemi, zeytin fidanı ve fıstık fidanı dağıtacağız. Şahinbey Belediyesi olarak bu tür hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Tahmazoğlu, sosyal tesislerin içerisinde açılan sınıflarla eğitimler verildiğini, kitaplıklar kurup kitaplar koyduklarını ve buraları çok amaçlı salonlar haline getirdiklerini kaydetti. AK Parti
Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke de Şahinbey Belediyesinin mahallelere önemli hizmetler getirdiğini belirtti.
Gerciğin Mahalle Muhtarı Ramazan Aslan
ve mahalle sakinleri de hizmetleri için Tahmazoğlu'na teşekkür etti.