Şahinbey Belediyesi'nden Hatay'a 25 bin fidan - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi Hatay'daki orman yangınlarında yok olan ağaçları yeniden canlandırmak için 25 bin adet fidan gönderecek.

Hatay'ın Belen ilçesinde geçen hafta Cuma günü başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar için Şahinbey Belediyesi, Hatay'a can suyu olması için 25 bin fidan göndermek için harekete geçti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hatay'da haince yakılan 400 hektar orman alanını tekrar yeşertmek için sosyal medya hesaplarından 25 bin adet fidanın toprakla buluşturulacaklarını duyurdu.

"Hainler ormanlarımızı hedef almaya başladı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hainlerin ormanları yakarak acizliklerini ortaya koyduklarını belirterek, "Hainler, ormanlarımıza saldırmaya başladılar. Ancak, ormanlara yapılan saldırıyı millet olarak yine birlikte göğüsleyip, Hatay'ımızı yeniden yeşillendireceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak Hatay'a 25 bin adet orman fidanı göndermek için çalışmalara başladık. Göndereceğimiz fidanlarla Hatay'ımızın bir nebzede olsa yaralarını sarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana 4 milyona yakın fidan dağıtımı ve diki gerçekleştirerek, Şahinbey İlçesi'ndeki yeşil alan miktarını 15 kat arttırdı. - GAZİANTEP