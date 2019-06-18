Şahinbey Belediyesinden öğrencilerine lunapark hediyesi
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Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin hoşça vakit geçirebilmeleri için lunapark bileti de hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:16 Kaynak: AA
Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin hoşça vakit geçirebilmeleri için lunapark bileti de hediye etti.
Karnelerin alınmasıyla ile yaz tatiline giren öğrencilere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak, yaz tatilinde spor yapmaları için spor ayakkabısı hediye ettiklerini anımsattı.
Son olarak çocuklara eğlenmeleri için de lunapark bileti dağıttıklarını ifade eden Tahmazoğlu, "Öğrencilerimiz Türkiye
'nin en büyük Millet Bahçesi olan Yeşilvadi Milletbahçesi içerisindeki lunaparka giderek biletleriyle doyasıya eğlenebilirler." dedi.
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