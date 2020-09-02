Şahinbey Belediyesinden okul öncesi eğitime kitap desteği - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Okul Öncesi Eğitime Destek Projesi kapsamında 22 bin öğrenciye 343 bin kitap dağıtılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi arasında Okul Öncesi Eğitime Destek Projesi protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Şahinbey ilçesinde 22 bin öğrenciye 343 bin kitap ve 1000 öğretmene set hediye edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Davut Gül, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak kalitesinin arttırılmasını önemsediklerini belirtti.

Şahinbey Belediyesine eğitime sundukları katkılar için teşekkür eden Gül, "Geçmişte de eğitim başta olmak üzere, tarım, hayvancılık ve benzeri pek çok konuda çeşitli protokoller imzaladık. Özellikle geçen sene okullarımızın fiziki altyapısının iyileştirilmesi, ödüllü kitap okuma yarışmaları, çocuklarımızın Çanakkale'ye, umreye gönderilmesi gibi önemli projelere imza atıldı. Bunların her biri kendi içerisinde çok kıymetli ama bunların hepsine bakıldığında okul öncesi eğitime verilen önem diğerlerinden bir adım daha önde. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, kalitesinin arttırılması için herkesin elinden geleni yapması lazım. Ailelerin üzerindeki yükü aldığımızda, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranımız da kendiliğinden artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da okul öncesi eğitim için öğretmenlere ve öğrencilere set dağıtımı gerçekleştirileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitim çok önemli. Şahinbey'de bu alanda 22 bin öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri ile ilgili Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle yaptığımız istişareler sonrasında öğrencilerimize 22 bin set hazırladık. Ayrıca bunların nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak da 1000 öğretmenimize ayrı bir set vereceğiz. Bu setlerimizin içerisinde 343 bin kitap bulunuyor. Bunların tamamını ücretsiz olarak Şahinbey'de okul öncesi eğitim görecek olan çocuklarımıza dağıtacağız. Amacımız çocuklarımızın çok daha iyi eğitim almalarını sağlamak. Daha önce imzaladığımız protokol çerçevesinde her ay kitap dağıtımımız devam ediyor ve şuana kadar 6 milyon 800 bin kitap dağıttık. Bu tür çalışmalarımızı Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'ün önderliğinde devam ettireceğiz."

Şahinbey ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara dağıtılacak eğitim seti ile okul öncesi öğrencilerinin psikomotor becerilerini geliştirmek, bu becerilerin gelişimine destek olmak ve okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.