Şahinbey Belediyesinden TEKNOFEST'e katılacak öğrencilere destek - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarına katılacak ortaokul, lise ve üniversiteli 40 takıma destek oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7'si üniversite olmak 40 takıma 344 bin 251 TL destek verecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öğrencilerimizi destekleyerek onlara sponsor oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Feridun Oral Aykanat Anadolu Lisemiz. Bu okulumuzun öğrencileri elektrikli araba üretimi alanında çalışma yapıyorlar ve yaptıkları araçla 120 okul arasından 9'uncu oldular. Bu anlamda öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.