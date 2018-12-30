Şahinbey Belediyesinin Sosyal Tesis Ağı Genişliyor
49 dakika önce
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Narlıtepe Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, Şahinbey Belediyesi
tarafından Narlıtepe Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Narlıtepe Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı. Düzenlenen çalışmaları inceleme programına AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke ve ekibi de katıldı.
"Tesis çalışmalarımız sürüyor"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesis ağını hızla arttırdıklarını belirterek, "Her mahalleye bir sosyal tesis yapıyoruz. Narlıtepe mahallemizin de bir sosyal tesis ihtiyacı vardı. Tesisin inşa edildiği alanın kamulaştırmasını yaparak 2 erkek, 2 bayan olmak üzere dörtlü bir taziye evi yapıyoruz. Ayrıca taziye evlerimizin içerisinde dört tanede sınıfımız bulunuyor. Bu sınıflarda Kuran-ı Kerim kursları ve mefruşat kursları olacak. Narlıtepe Mahallemizin ve çevresinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Tesisimizi 1-1.5 ay içerisinde tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:28 Kaynak: İHA
Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?
Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor