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Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı

06.08.2021 16:14
Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş faydalanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi Bölgesel Danışma Toplantısı Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş faydalanıcısı olduğu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi Bölgesel Danışma Toplantısı Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi Bölgesel Danışma Toplantısı'nda Şahinbey Belediyesi 4 pilot belediye arasında yer aldı. LAR 3 Projesi Kilit Uzmanı - Birinci Bileşen Sorumlusu Prof. H. Hakan Yılmaz ve A.1.1.8. Faaliyeti Kıdemli Yerel Uzmanı Dr. Volkan Erkan programa katılan kurum personellerini anlatımların yanı sıra soru cevap şeklinde bilgilendirmeler yapıldı.

Lar 3 projesi ve Şahinbey Belediyesi

Şahinbey Belediyesi, 8 pilot belediye adayı ile yapılan mülakatlar sonucunda, Denizli BŞB, Pamukkale Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Eskişehir BŞB olmak üzere 4 pilot belediye arsında yer alıyor. Şahinbey Belediyesi performans yönetim sisteminin geliştirilmesi noktasında Haziran 2021 tarihinden itibaren online düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmış ve en son 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde programın uzmanları tarafından yüz yüze eğitim faaliyetleri düzenlenerek kapasite geliştirme eğitimi yapıldı. Düzenlenen toplantıda toplantı da proje kapsamında yer alan belediyelerde performans yönetim sistemine ilişkin yürütülen çalışmalara önemli bir katkı sağlanması planlanıyor. - GAZİANTEP

Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı
Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı
Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı
Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı
Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı
Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı
Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı

Şahinbey Belediyesi, Yerel Yönetim, Şahinbey, Pilot, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey bölgesel danışma toplantısına ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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