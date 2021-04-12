Şahinbey Belediyesinden 12 milyon fide - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 12 milyon 301 bin 932 fide dağıtımı gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce üreticiye çeşitli katkılar sunan belediye ekipleri, şimdi de 12 milyon 301 bin 932 domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçiye desteği çok önemli gördüklerini ifade etti.

İlçede 80 bin dekar ekili olan alanın şu an 300 bin dekara ulaştığını anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Ekili alanların artması ve çiftçinin kazanması gerçekten çok önemli. Çiftçimize desteğimiz devam edecek, sadece bunlarla sınırlı kalmayacağız. Şu ana kadar 9 bin 387 ton buğday-arpa tohumu, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton hayvan yemi, 278 ton mercimek, yonca İtalyan çimi, 750 bin adet zeytin ve 150 bin adet fıstık fidanı dağıttık. Hayvan yetiştiricilerimize süt sağım makinalarını aldık, dağıtımlarını yapacağız. Daha önce canlı hayvan dağıtımı yapmıştık. Ancak yeni ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için çalışmalarımız devam ediyor ve yaklaşık 100 ailemize daha canlı hayvan desteğinde bulunacağız. 11 tane su kuyusu açtık, yenileri için çalışmalar yapıyoruz. Meralarımızı gübreledik. Bu fide dağıtımını Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte organize ettik. Ürünlerin pazarlanması önemli. Şu anda Koyun Keçi Birliği ile birlikte satış ofisi açtık. Satış ofislerini çoğaltacağız."