Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi - Son Dakika

Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi

17.11.2020 15:58

- Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi Şahinbey Belediyesi, 9 yıl önce hayata geçirdiği ve yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edildiği 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında 125 bin aileyi ve bebeği evinde ziyaret ederek, hediye etti.

- Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, 9 yıl önce hayata geçirdiği ve yeni doğan bebeklerin evlerinde ziyaret edildiği 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında 125 bin aileyi ve bebeği evinde ziyaret ederek, hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, en önemli projelerinden birisi olan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında ziyaretler sürüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında her gün iki ekip Şahinbey'de ikamet eden tüm aileleri ve bebeklerini evlerinde ziyaret ederek, görevli hemşire tarafından aileye çocuk gelişimi, anne sütünün önemi ve aşılarla ilgili bilgiler veriyor. Şahinbey Belediyesi ise ziyaret sırasında bebek takımı, battaniye ve ateş ölçer gibi birçok malzemenin bulunduğu hediye paketi veriyor.

"2011 yılında başlayan proje başarı ile sürüyor"

Şahinbey Belediyesi Hoş Geldin Bebek ekibi 2011 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde doğan tüm bebekleri ziyaret ediyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 2 ekiple ziyaretler gerçekleştirilirken, günlük ortalama 80 bebek ve ailesi ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde; anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer ve anne çantası hediye ediliyor. Şahinbey Belediyesi, bu güne kadar ilçe sınırları içinde dünyaya gelen 125 bin bebeğe 'hoş geldin' diyerek anne-babaların mutluluğuna ortak oldu.

Sağlıklı nesiller için 'hoş geldin bebek'

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Hoş Geldin Bebek projesini önemsediklerini belirterek, " Şahinbey Belediyesi olarak göreve başladığımızda Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek Projelerini başlatmıştık. Her iki projemizde başarıyla devam ediyor. Hoş Geldin Bebek Projesinin öncelikli amacı bebek ölümlerini azaltarak, sağlıklı bir nesil yetişmesini sağlamak. Bu projemizi sağlık müdürlüğümüz ile bilikte iş birliği içerisinde yürütüyoruz. Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında 2 ekibimiz her gün yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ediyorlar. Bebeklerin sağlıklı yetişmesi için bebeklerin aşısı, anne sütünün önemi, bebek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak anne bilgilendiriliyor. Bunun dışında Şahinbey Belediyesi olarak annelerimize ateş ölçer, bebek bakım rehberi, çanta ve battaniye hediye ediyoruz. Hoş geldin Bebek Projesi kapsamında ekiplerimiz bugüne kadar 125.000 bebeği ziyaret etti. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına projemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Şahinbey'de 125 bin bebeğe hoş geldin bebek hediyesi
Şahinbey'de 125 bin bebeğe hoş geldin bebek hediyesi
Şahinbey'de 125 bin bebeğe hoş geldin bebek hediyesi
Şahinbey'de 125 bin bebeğe hoş geldin bebek hediyesi

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Bebek, Ateş, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'de 125 bin bebeğe 'hoş geldin' bebek hediyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Aynur Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı         
16:06
"Korona aşısı önce politikacılarda denensin" paylaşımı hemşireyi işinden etti         
15:28
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı         
15:12
İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi         
15:08
Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar         
14:57
Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış         
14:35
Bakan Soylu söz verdi, Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı Bakan Soylu söz verdi, Somalı maden işçileri eylemlerini sonlandırdı         
14:23
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 16:39:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahinbey'de 125 bin bebeğe "hoş geldin" bebek hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei