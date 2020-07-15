Şahinbey'de 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu - Son Dakika

Şahinbey'de 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu

Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenledi.

Şahinbey Belediyesi hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunu yaşatmak adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenledi.

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Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz hain kalkışmanın yıl dönümünde Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Milletbahçesi'nde bisiklet severlerin katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bisiklet Turu düzenledi.


"Unutmadık unutturmayacağız"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına ses vererek meydanlara koşan milletin, şanlı tarihine üstün bir başarı daha yazdığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ülkenin ekmeğiyle büyüyen, milletin içindeki hainlerin, ülke sevdalısı vatandaşlara şuursuzca ateş etmesi sonucu 249 şehit verdik. Şehitlerimizi, 'Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyoruz. 15 Temmuz, "günü, iradeye sahip çıkma günüdür" anlayışı ile Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları bir an boş bırakmayan aziz milletimizin ikinci bağımsızlık savaşıdır. Şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkta meydanlara çıkan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey'de 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet turu - Son Dakika

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