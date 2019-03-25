Şahinbey'de 150 Bin Çam Fidanı Dağıtıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep'te Balıklı Parkı içerisinde vatandaşlara 150 bin adet çam fidanı dağıttı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep'te Balıklı Parkı içerisinde vatandaşlara 150 bin adet çam fidanı dağıttı.



Çiftçilere vermiş olduğu gübre, zeytin ve fıstık fidanı desteği ile dikkat çeken Şahinbey Belediyesi bu sefer de vatandaşlara toplam 150 bin çam fidanı dağıttı. Gaziantep'te Balıklı Parkı'nda yapılan dağıtıma Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı. Çadır önünde sıraya geçen vatandaşlara tek tek çam fidanı dağıtan Tahmazoğlu, "Bugün burada vatandaşlarımıza 150 bin adet çam fidanı dağıtıyoruz. Daha önce de vatandaşlarımıza 900 bin adet zeytin ve fıstık fidanı dağıtmıştık. Daha önce de 1 milyon civarında çam fidanı dağıtmıştık. Bu süreçte toplamda 2 milyon adet fidan dağıtmış olduk. Onun dışında yaklaşık bir buçuk milyon fidanı da biz kendimiz park ve bahçelerimize diktik. Şuana kadar da 607 tane park yaptık ve Türkiye'nin en büyük parkını yani millet bahçesini Şahinbey'e kazandırdık. Kişi başına düşen yeşil alan sayısını bir buçuk metre kareden 13 buçuk metre kareye çıkardık. Bizim amacımız daha yeşil bir Gaziantep ve daha yeşil bir Şahinbey oluşturmaktır. Bu nedenle fidan dağıtımlarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.



Konuşmasının ardından vatandaşlara tek tek çam fidanı dağıtan Tahmazoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti

Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı

Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi