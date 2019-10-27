Son Dakika Haberleri: Şahinbey'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Son Dakika Yerel Şahinbey'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Şahinbey'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

11 dakika önce

Şahinbey'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuGAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 96.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konseri büyük bir beğeniyle izlendi.

Şahinbey'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 96.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konseri büyük bir beğeniyle izlendi.

Cumhuriyetin 96. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Şahinbey Belediyesi organizasyonunda bir konser verdi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konserine topluluğun seslendirdiği Türk Dünyası ezgileri ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Düzenlenen etkinliğe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir'den gelen Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun çok güzel bir etkinlik düzenlediğini belirterek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz bu güzel etkinliğe İzmir'den gelen İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Emeği geçen herkesin eline sağlık kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Şahinbey, İzmir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
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