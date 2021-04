Şahinbey'de asfalt sezonu başladı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi bir yandan korona virüse karşı kararlı ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da korona virüs sebebiyle yoğunluğun azalmasını fırsata çevirerek, asfaltlama, bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Dünya'yı etkisi altına alan korona virüse karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şahinbey Belediyesi, ilçedeki saha çalışmalarını da elden bırakmıyor. Korona virüsle mücadelede sakinleşen yolları ve caddeleri fırsata dönüştüren Şahinbey Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yol, asfalt, bakım-onarım ve yenileme gibi birçok hizmeti Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

"İhtiyaç olan her yere asfalt yapılacak"

Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, asfalt ile ilgili her türlü hazırlığın yapıldığını belirterek, "Pandemi dolayısıyla belirli günlerde ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Şahinbey Belediyesi olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek, 60. Yıl Mahallemizde asfalt çalışması yaparak asfalt sezonunu açtık. İlçemizin ihtiyaç duyulan, sokaklarında, mahallerinde ve caddelerinde hızı bir şekilde asfaltlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asfalt ile ilgili her türlü hazırlığımızı yaptık. Saatte 240 ton kapasiteli yeni bir asfalt plenti kuruyoruz. Böylece mevcut asfalt kapasitemizi %50 daha da arttırmış olduk. Vatandaşımızın rahatı için ihtiyaç duyulan her yere asfalt ve kilit taşı yapılacak. Yeni asfalt sezonunun hayırlı olmasını diliyorum " diye konuştu. - GAZİANTEP