Şahinbey'de Barış Manço ismi parkta yaşayacak - Son Dakika

Şahinbey Belediyesince, merhum sanatçı Barış Manço'nun ismi Mavikent Mahallesi'nde yapılacak parka verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahellesi'nde yapımında sona gelinen Barış Manço Çocuk Dünyası Parkı'nda incelemede bulundu.

Tahmazoğlu, yapılan parkın tamamen çocuklara hitap edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mavikent Mahallesi bizim sıfırdan kurduğumuz bir mahallemiz. Burada 5 binin üzerinde konut yaptık ve yaklaşık 30 bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Bu bölgeye Barış Manço Çocuk Dünyası Parkı'nı yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine tamamen çocuk oyun gruplarından oluşan park olacak. Daha öncede benzerlerini yapmıştık ve çocuklar tarafından çok sevilmişti. Lunapark gibi her çeşit oyuncağın bulunduğu çocuklara özel bir park olacak. Parkımızın yapımı hala devam ediyor. İnşallah çocuklarımız burayı severek kullanacak. Yakın bir zamanda tamamlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız."