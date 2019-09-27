Şahinbey'de başarılı 1923 öğrenciye bisiklet ödülü

Şahinbey Belediyesi derslerinde başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek ve ayrıca spora teşvik etmek amacıyla 1923 öğrenciye bisiklet hediye etti.



Daha önce İstanbul'un Fethi'nin tarihi olan 1453 adet bisiklet dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi bu defa da Cumhuriyet'in kuruluş yılı olan 1923 adet bisiklet dağıtımı gerçekleştirerek başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Akkent Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Köyü Ampute Futbol Sahası'nda düzenlenen törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Cumhurbaşkanımız gençleri ve sporu önemsiyor



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gençler için çok önemli yatırımlar yapıldığını belirterek "En güzel yatırım gençliğe yapılan yatırım anlayışıyla çok değerli Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun gençlere yönelik çok büyük hizmetini ve yatırım faaliyeti içerisinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde 1453 gencimize bisiklet hediye ettik. Şimdi ise Cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 1923 tarihini anımsatan 1923 adet bisiklet dağıtılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe ve spora yapmış olduğu katkıları ve vermiş olduğu ehemmiyeti çok iyi biliyorsunuz. Bugünler bir hayal gibiydi. Yapılan tüm yatırımlar sizler için. Sizler daha güzel şeylere layıksınız. İnşallah sizler Türkiye'nin geleceğini daha da güzel şekillendireceksiniz" dedi.



Gaziantep gönüllerin şehri



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin her zaman en güzeline layık olduğunu belirterek, "Dört bir yanı spor tesisleriyle dolu bir alandayız. Gerçekten de örnek bir şehirleşme modeli ortaya konmuş, bu bağlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gönüllerin ve güzelliğin şehri olan Gaziantep herşeyin en iyisine ve en güzeline layık. Siz gençler de her şeyin en güzeline layıksınız. Umarım bu bisikletleri en güzel günlerde kullanırsınız. Çünkü sizler başarılı gençlersiniz bu anlamda da sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sporu ve sporcuyu çok önemseyen bir lider. Onun vizyonuyla ve anlayışla sporda ve diğer alanlarda sizlere tüm fırsatları sunacağız. Sizler de dünya ile rekabet etmek için en güzel şekilde yetişeceksiniz" dedi.



Sporun ve sporcunun hizmetindeyiz



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan öncülüğünde tüm hedeflere ulaşılacağına dikkati çekerek, "Bizlere bu güzelliği yaşattığı için Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi Türkiye'nin en büyük belediyelerinden birisi. Yaptığı hizmetlerle birlikte yükselen Gaziantep hedefliyoruz. Sporu ve gençleri ile yükselen Gaziantep için buradayız. Şehrimize 33 tesis yapılıyor. Hepsi gençlerimiz için. Valimiz Sayın Davut Gül ile birlikte sporun ve sporcunun hizmetindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 55 km bisiklet yolu yaptık. Türkiye'nin en hızlı bisiklet yolu yapan şehriyiz" dedi.



Spora önemli yatırımlar yaptık



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak gençlere ve spora yapılan yatırımların devam edeceğini belirterek, "Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Başkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Bakanlarımızın önderliğinde Gaziantep'e önemli yatırımlar yapılıyor. Geçmişte Gaziantep'te spor yatırımları anlamında çok fakirdik. Eski stadın yanında sadece bir tane 1960 yıllardan kalan yüzme havuzumuz vardı. Şimdi sadece Şahinbey Belediyemizin 4 tane yüzme havuzu var. Yeni yapılan yüzme havuzlarıyla birlikte ilimizdeki yüzme havuzu sayısı 15'e yaklaşacak.86.500 m2 alan üzerine kurulu Akkent Spor Köyümüz içerisinde spor salonumuz ve yüzme havuzumuz mevcut. Yine gençlerimizin spor yapması için tesisleşme çok önemli 182 tane halı saha ve basketbol sahası yaptık. 23 tane fitnes salonumuz, 5 tane tenis kortumuz var. Yaz spor okullarında 22.000 öğrencimize eğitim verdik. Şu anda 3 tane Millet Kıraathanesi yaptık. 3 tane de yenisini yapıyoruz. Yakın zamanda Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün katılımlarıyla 1453 tane bisiklet dağıttık. Şimdi ise Cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 1923 adet bisiklet dağıtımı yapıyoruz. Gençlerimize spor yapmaları için 395 bin adet spor ayakkabısı hediye ettik. Okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Yeni yapılan spor salonları Gaziantep'i tam bir spor şehri haline getirecek" dedi. - GAZİANTEP