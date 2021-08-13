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Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi - Son Dakika

Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi

13.08.2021 14:29
Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi, System.String[]

Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi Şahinbey Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 10 bine giren ve Liselere Geçiş Sistemi'nde yüzde 3'lük dilime giren öğrencilere tablet hediye etti.

Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında ilk 10 bine giren ve Liselere Geçiş Sistemi'nde yüzde 3'lük dilime giren öğrencilere tablet hediye etti.

Eğitime verdikleri desteklere hız kesmeden devam eden Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde YKS ve LGS'de başarı elde eden öğrencilere tablet hediyesinde bulundu. Akkent Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı.

Öğrencilere tebrik

Başarılarından dolayı tüm öğrencileri kutlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " Öncelikle tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Onları yetiştiren anne ve babaları da unutmayalım çünkü onlarda çocuklarıyla beraber bu sınavlara hazırlanıyorlar. Aynı stresi ve sıkıntıyı yaşıyorlar. Anne ve babalarınıza da çok teşekkür ediyorum. Elbette öğretmenlerimizi de unutmuyoruz çünkü Hz. Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' dediği gibi değer veriyoruz. Öğretmenlerimizde çok büyük emekler sarf ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız ve belediyemizin de ciddi katkıları var. Belki de Türkiye'de bu kadar eğitime destek sağlayan başka bir belediye yok. Neden destek sağlıyoruz? Çünkü istiyoruz ki öğrencilerimiz en iyi şekilde yetişsinler, en güzel okullarda okusunlar, istedikleri liselere ve üniversitelere girebilsinler ve başarılı olsunlar istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

"Şahinbey ilçemiz eğitimde çok gerilerdeydi"

Göreve geldiklerinde Şahinbey İlçesinin eğitim alanında çok geride olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, yapılan yatırımlar sayesinde başarıların geldiğini dile getirerek, "Okulların kapandığı süreçte öğrencilerimize tablet desteği sağladık. 51 bin 500 tane tablet dağıtarak Türkiye'de rekor kırdık. Cumhurbaşkanımız da ifade etti 3 buçuk milyon öğrencisi olan İstanbul'da 40 bin tablet dağıtılırken biz sadece Şahinbey ilçemizde 51 bin 500 adet tablet dağıttık. Yine öğrencilerimize deneme kitapları, soru bankaları dağıttık. Şuana kadar dağıttığımız kitap sayısı 8 milyon 961 bine ulaştı. İstiyoruz ki öğrencilerimiz sürekli okusunlar derslerinden geri kalmasınlar. Eğitime desteklerimiz, teşviklerimiz devam edecek. Bunların neticelerini de almaya başladık. Başarı geldi, Şahinbey ilçemiz eğitimde çok gerilerdeydi ancak bu yıl LGS'de Gaziantep'te 9 ilçe arasında 1'inciliğe yerleşti. Bizim ilçemizde öyle çok fazla özel okul yok. Yok denecek kadar az. Bütün özel okulları da dikkate aldığımız zaman eğer Şahinbey ilçesi LGS'de Türkiye 1'incisini devlet okulundan çıkartıyorsa ve öğrencilerimiz 9 ilçe arasından 1'inciliğe yerleşiyorsa bu tesadüfi değildir. Demek ki önünü açarsak destek verirsek başarılı olabiliyoruz. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir başarı tesadüfi değildir"

Şahinbey Belediyesinin yaptıkları yatırımlarla eğitimde fırsat eşitliğini sağladığını söyleyen Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, " Hiçbir başarı tesadüfi değildir. Özellikle pandemi sürecinde siz aileler çok zor bir süreci yönettiniz. Bu zorluklara rağmen çok ciddi fedakarlıklarla başarılar geldi. 264 bin öğrencisi olan Türkiye'nin fiili olarak nüfusu en kalabalık ilçesiyiz. Özellikle Şahinbey Belediyemizin eğitime vermiş olduğu katkılarıyla eğitimdeki fırsat eşitliğini sağladı. Şahinbey Belediyesi, en dezavantajlı ve ekonomik olarak yüksek seviyede olan bölgelerle aynı seviyeye gelmesini sağladı. Çalışmaktan başka yapacağımız başka bir şeyimiz yok. Yine diyoruz bu başarı tesadüf değildir. Başarı da emeği olan başta bütün alanlarda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, tüm eğitim camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm aileleri ve öğrencilerimizi takdir ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi - Son Dakika


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