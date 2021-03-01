Şahinbey'de belediye meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şahinbey'de belediye meclis toplantısı yapıldı
01.03.2021 17:35
Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.
Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.
Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 6'sı Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken 1 madde ise Tarife Komisyonuna havale edildi.
Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 04 Mart 2021 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP
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