Şahinbey'de Büyükler ve Veteranlar Karete Turnuvası Düzenlendi

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğünün müşterek düzenlediği Karate Büyükler ve Veteranlar il seçmeleri turnuvası Akkent Spor Salonunda yapıldı.

Akkent Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 150 sporcu katıldı. 2 kata da ve 10 kategoride düzenlenen turnuvada 1. olan sporcular şehrimizi bölgesel şampiyonada temsil etme hakkı elde ettiler.



Sporun ve sporcunun yanındayız



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de her yaştan vatandaşın spor yapabilme imkanına sahip olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk. Her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmeleri için parklarımızda, sosyal tesislerimizde spor alanları oluşturduk. 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Akkent Spor Köyümüz Türkiye'nin en büyük spor alanlarından bir tanesi. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, halı saha, tenis kortu, voleybol sahası ve kapalı spor salonumuz bulunuyor. Gençlerimiz ve sporcularımız buraya gelerek spor yapabiliyorlar. Amacımız Şahinbey'i spor merkezi haline getirmek. Akkent Spor Köyümüzün içerisindeki spor salonumuzda Karate Büyükler ve Veteranlar il seçmeleri düzenlendi 150 sporcunun katılığı turnuvada, sporcular centilmence mücadele ortaya koyarak, sporun aslında bir dostluk organizasyonu olduğunu gösterdiler. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum" diye konuştu.



Düzenlenen turnuva sonrasında Şahinbey Belediyesi tarafından tüm sporculara hediyeler verildi. - GAZİANTEP

