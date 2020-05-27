Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak olan camileri temizleyip, dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Gaziantep Valiliğinin ve İl Müftülüğünün uygun gördüğü camiler 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerdeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camilere giderek halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, normal zamanlarda ayda en az iki defa temizledikleri camileri koronavirüsle mücadele kapsamında daha sık temizleyeceklerini kaydetti.