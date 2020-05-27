Şahinbey'de camiler ibadete hazırlanıyor - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs Cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak olan camileri temizleyip, dezenfekte ediyor.



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, Gaziantep Valiliğinin ve İl Müftülüğü'nün uygun gördüğü camiler, 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılıyor. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de camilerdeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şahinbey Belediyesi ekipleri, 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camileri tek tek dolaşarak camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek.



Camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin yeniden ibadete açılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son bakanlar kurulu toplantısının ardından 29 Mayıs Cuma günü öncelikle valiliğimizin ve müftülüğümüzün belirlediği ve ilgili şartları uygun camilerle ibadete açılacak. Şahinbey Belediyesi olarak, korona virüsüne karşın ilk günden bu yana yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Şahinbey ilçesindeki tüm camilerimizin normal zamanlarımızda da ayda en az iki defa temizliklerini yapıyor ve vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapmalarını sağlıyorduk. Korona virüsü ile mücadele de bu sayıları daha da yükselttik. Bundan sonraki süreçlerde de çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP