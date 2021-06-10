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Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor - Son Dakika

Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor

10.06.2021 17:03
Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor, System.String[]

Geri dönüşüme büyük önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bankam Atık noktalarına geri dönüşüm malzemeleri getiren ve puanlarını dolduran Pınar Gözen ve Meral Özay'a altın hediye etti.

Geri dönüşüme büyük önem veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bankam Atık noktalarına geri dönüşüm malzemeleri getiren ve puanlarını dolduran Pınar Gözen ve Meral Özay'a altın hediye etti.

Çevre bilinciyle hareket eden Şahinbey Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek başlattığı Bankam Atık Projesi kapsamında Bankam Atık Noktalarını ilçe genelinde 6'ya çıkardı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Bankam Atık noktalarına geri dönüşüm malzemesi getiren Pınar Gözen ve Meral Özay'a altın hediye ederek vatandaşlara çöp olmayan evsel atıkları geri dönüşüm noktalarına getirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

"Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmalıyız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alan miktarını arttırdıklarını belirterek, "Dünyamızın güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bunun için çevreyi daha güzel hale getirmek ve mevcut durumu korumak hepimizin görevi. Göreve geldiğimiz günden itibaren 630 tane park yaparak ilçemizin daha yeşil bir hale gelmesi için çalıştık. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olan Yeşilvadi Millet Bahçesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 3 milyon 500 bin ağaç dikerek yeşil alan miktarını arttırdık. Bir taraftan da çöp diyemeyeceğimiz geri dönüşüm malzemelerini toplayarak yeniden ekonomimize kazandırıyoruz. Böylelikle toplanan çöp miktarını azaltırken, çevrede daha az kirlenmiş oluyor. Şahinbey Belediyesi olarak yine bir ilk olan Bankam Atık noktaları oluşturduk bu noktaların sayılarını da arttırıyoruz. Evlerdeki geri dönüşüm malzemelerini beyler, ev hanımları ve gençler Bankam Atık noktalarına getiriyorlar. Bankam atık noktalarında getirilen malzeme kadar puanlama yapılıyor ve belli bir miktara ulaştığında gram altın veriyoruz. Geri dönüşüm malzemeleri getirerek puanlarını dolduran Pınar Gözen ve Meral Özay'a altınlarını takdim ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Geri dönüşüm gelecek adına çok önemli"

Geri dönüşüm malzemelerini getirerek altın kazanan Meral Özay, geri dönüşümün gelecek adına çok önemli olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir projeye önderlik ettiği için teşekkür ederim. Temiz bir çevre temiz yarınlar demek. Bu konuda bizlerde elimizden geleni yapabilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Pınar Gözen, geri dönüşüm çalışmalarıyla çevreyi temiz tutmaya çalıştıklarını belirterek "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Onun yaptığı projelerle çevremizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Geri dönüşüm malzemelerini Bankam Atık noktalarına getiriyoruz. Yaptığı projelerden dolayı Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor
Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor
Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor
Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor

Şahinbey Belediyesi, geri dönüşüm, Şahinbey, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'de çevre dostları altın ile ödüllendiriliyor - Son Dakika


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