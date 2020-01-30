Şahinbey'de çocuklara karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey'de çocuklara karne hediyesi - Son Dakika

Şahinbey'de çocuklara karne hediyesi

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikalini 31 Ocak 2020 tarihinde Gaziantepli çocuklarla buluşturuyor.

Şahinbey'de çocuklara karne hediyesi, System.String[]

Şahinbey Belediyesi çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikalini 31 Ocak 2020 tarihinde Gaziantepli çocuklarla buluşturuyor.


Şahinbey Belediyesi özellikle çocukların büyük beğeni ile izlediği Rafadan Tayfa Müzikali " Türkiye'dir Burası" isimli gösteriyi Gaziantepli çocuklarla buluşturacak. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak gösterinin ilk seansı 15.00'da, ikinci gösterimi ise 19.00'da sahnelenecek.


"Tüm çocukları bekliyoruz"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Rafadan Tayfa Müzikaline tüm çocukları davet ederek, "Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin yarıyıl tatillerini daha renkli ve verimli geçirmeleri için Rafadan Tayfa Müzikali "Türkiye'dir Burası" isimli gösteriyi şehrimize getiriyoruz. İki gösterimden oluşacak olan gösteri Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızı ve aileleri yapılacak olan gösteriye bekliyoruz" dedi.


"Türkiye anlatılacak"


TRT Çocuk 'ta yayınlanan "Rafadan Tayfa" adlı çizgi film "Türkiye'dir Burası" adlı çocuk müzikaliyle Gazianteplilerle buluşacak.


"Eğer güzel ülkemizi daha önce hiç görmemiş bir kişiye anlatmak isteseniz ne yapardınız?" sorusuyla maceraya atılan Akın ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatacak müzikalde, Türkiye'nin güzelliklerini en doğal haliyle görüp, gelenekleri, kültürü ve değerlerini samimilikle, özgün şarkılar ve müziklerle seyirciye sunulacak. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
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