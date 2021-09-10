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Şahinbey'de eğitime dört koldan destek - Son Dakika

Şahinbey'de eğitime dört koldan destek

10.09.2021 00:57
Şahinbey'de eğitime dört koldan destek, System.String[]

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği önderliğinde imzaladığı 4 yeni protokolle eğitime vermiş olduğu destek halkasını genişleterek büyütüyor.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği önderliğinde imzaladığı 4 yeni protokolle eğitime vermiş olduğu destek halkasını genişleterek büyütüyor.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İl Müftülüğü, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, GAGEV tarafından; kitap fuarı işbirliği, çanakkale ziyaretleri, ana sınıfı öğrencilerine yemek projesi, boyama ve eğitim seti dağıtımı protokolleri imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç katıldı.

"Eğitime verilen önemli destekler"

Gaziantep Valisi Davut Gül, eğitime verilen desteklerin önemine değinerek, "Çok önemli bir fuar. Şahinbey Belediyesi kitap okumayı teşvik etmek adına 9 milyon kitap dağıtarak önemli bir destek vermiştir. Çocuklarımız kitap okuttukça başarı oranı da artıyor. Ayrıca, 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi tarihin yaşanarak öğrenmesi anlamında çok önemli bir proje. 111 bin çok önemli bir rakam. İnşallah önümüzdeki yıllarda 200 binleri de görmüş oluruz. Okul öncesi eğitimin kalkınması için özellikle dezavantajlı mahallelerde velilerin yükünün hafiflemesi lazım. Bazen 50-100 TL dahi çok önemli rakamlar olarak görülebiliyor. Bu açıdan Şahinbey Belediyesi olarak 2 bin 500 öğrencimizin yemek ihtiyacını karşılıyor. Verilen bu destekler inşallah dezavantajlı okullarımızda okul öncesi eğitimde önemli katkı sağlayacaktır. Şahinbey Belediyemiz ile eğitim anlamında birçok protokoller yaptık. Şahinbey Belediyemiz her yıl eğitime 100 milyonlarca lira destekte bulunuyor. Okul öncesi eğitim için ana sınıfı ve İlkokul 1-2-3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin ihtiyacını karşılıyor. Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehrimizde eğitim alanında çok önemli gelişmeler var"

Şahinbey ilçesinde eğitim alanında çok önemli çalışmaların olduğunu ifade eden Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, "Gaziantep'te eğitim anlamında birçok gelişme var. Düzenlenecek olan kitap fuarı da bunlardan bir tanesi. Finali de çok daha güzel olacaktır. Ayrıca Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün önderliğinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için birçok projeler yapılıyor. Bu konuda birçok kurumumuz ve belediyemiz eğitime destek oluyorlar. Özellikle Şahinbey Belediyemiz eğitim alanında birçok destekte bulunuyor. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Önemli bir fuar"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın düzenlenecek olan kitap fuarının önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerin önemli yazarlar ve kitaplarla bir araya gelmesi gerçekten çok önemli. Bu anlamda bu projeye öncülük eden Gaziantep Valimiz Davut Gül'e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Eğitim için her türlü desteğe hazırız"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, eğitim için yapılacak olan çalışmalara her zaman destek olduklarını belirterek; "Kentimiz için böyle bir aydınlanma projesinin içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak eğitim alanında yapılan çalışmalara her türlü desteği vereceğiz. Okuyanı anlayan anladığını da uygulayan bir toplum olunması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu nedenle Şahinbey Belediyemizin düzenleyeceği kitap fuarını önemsiyoruz" dedi.

"Okul öncesi eğitim çok önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime önemli yatırımlar yapıldığını söyleyerek, "Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün önderliğinde eğitime yatırımlar yaparak geliştirmeye çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimize 9 milyon kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 65 yayınevinin ve Türkiye'nin tanıdığı 35 yazarın katılacağı kitap fuarı düzenleyeceğiz. Şehrimiz için önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Çanakkale Zaferi tarihimizde çok önemli bir yer tutuyor. Çanakkale'de 223 bin şehidimiz var ve Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü Yılı münasebetiyle başlatmış olduğumuz 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi kapsamında şu ana kadar 111 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale'ye ziyaret imkanı sunduk. 2022-2023 yıllarında da bu projemizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale'de 4 tane şehitliğin düzenlemesini yapıyoruz. Diğer yandan okul öncesi eğitimi öğrencilerin eğitime alışması ve okullaşma adına çok önemli buluyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizde okullarda beslenme ihtiyacını karşılayamayacak öğrencilerimiz için Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün öncülüğünde Şahinbey Belediyesi olarak bu öğrencilerimizin beslenme ihtiyacını üstlendik. Şahinbey Belediyesi olarak ana sınıfı, ilkokul 1-2-3 ve 4'üncü sınıf ve Diyanetimize bağlı 4-6 yaş kurslarında eğitim alan öğrencilerimize 120 bin adet boyama seti ve 20.000 tanede ana sınıfı ve Diyanetimize bağlı 4-6 yaş kurslarında eğitim alan öğrencilerimize Bilge Kaşifler eğitim seti hediye ediyoruz. Böylelikle maddi imkanı olmayan öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak katkı sağlamış oluyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye ve diğer destekçilerimize teşekkür ediyor, protokollerimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Projeleri çok önemli görüyorum"

Yapılan desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün öncülüğünde şehrimizde düzenlenecek olan kitap fuarı, gençlerimizi hem kitaplarla hem de yazarlarla buluşturacak. Önemli bir proje olarak görüyorum. Bunun yanı sıra Çanakkale ziyaretlerimiz 2014 yılından bu yana devam ediyor. Zamanında 110 bin öğrencimizi Şahinbey Belediyemizin katkılarıyla Çanakkale'ye götürdük. Her gün bir uçakla 188 öğrenci beraberindeki rehber öğretmenleriyle Çanakkale'ye giderek bir günlerini çok dolu bir şekilde geçiriyorlar ve döndüklerinde çocuklarımız bambaşka bir bakış açısına sahip oluyorlar ve daha bilinçli nesiller yetişiyor. Kendimi çok şanslı bir Mili Eğitim Müdürü olarak görüyorum. Gaziantep'in çocukları için Valimiz Davut Gül ve Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu neye ihtiyaç varsa onunla ilgili projeler üretiyorlar. Şahinbey Belediyemiz okul öncesi eğitimle ilgili boyama ve eğitim setleri hediye ediyor. Maddi götürüsüne bakmadan vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı Gaziantep Valimiz Davut Gül'e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok anlamlı bir destek"

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şahinbey Belediyesi'nin eğitime anlamlı desteklerde bulunduğunu belirterek, "Eğitim için çok ciddi protokoller yapılıyor. Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün öncülüğünde eğitime dair ne varsa öncelikli ve önemli oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'da bizleri destekleyen anlayışla her daim önümüzü açtı. Hem milli eğitime hem de diyanete bağlı 4-6 yaş kurslarımızda, Şahinbey Belediyemiz boyama seti ve kitap setlerini hediye ediyor. Çok anlamlı bir destek olduğunu düşünüyorum. Katkılarından dolayı Gaziantep Valimize, Şahinbey Belediye Başkanımıza, Şahinbey İlçe Kaymakamımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'de eğitime dört koldan destek - Son Dakika


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