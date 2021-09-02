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Şahinbey'de Evlilik Okulu'ndan 277 çift daha sertifikalarını aldı - Son Dakika

Şahinbey'de Evlilik Okulu'ndan 277 çift daha sertifikalarını aldı

02.09.2021 16:43
Şahinbey'de Evlilik Okulu'ndan 277 çift daha sertifikalarını aldı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu projesinde eğitim gören 277 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu projesinde eğitim gören 277 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 34 bin 729 çifte eğitim verdi.

Mutlu aile huzurlu toplum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evliliğin önemine dikkati çekerek, "Evlilik olmadan hayatın idamesi mümkün değil. Cenab-ı hak bizi dünyaya getirirken, kadın ve erkek olarak getirmiş. Birbirinin tamamlayıcısı iki unsur. Şahinbey Belediyesi olarak 2009 yılında ilk göreve başladığımız günden bu yana Evlilik Okulu projesini başlattık. İki farklı insanın kurduğu hayatta ne yapacağını ve nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyor. Bu nedenle Evlilik Okulu çok önemli. Katkı sunan hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Tahmazoğlu, çiftlerle daha sonra soru cevap şeklinde sohbet edip sertifikalarını verdi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de Evlilik Okulu'ndan 277 çift daha sertifikalarını aldı
Şahinbey'de Evlilik Okulu'ndan 277 çift daha sertifikalarını aldı
Şahinbey'de Evlilik Okulu'ndan 277 çift daha sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey'de Evlilik Okulu'ndan 277 çift daha sertifikalarını aldı - Son Dakika


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