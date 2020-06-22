Şahinbey'de gerçeğini aratmayan sınav denemesi - Son Dakika

Şahinbey'de gerçeğini aratmayan sınav denemesi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde YKS'ye hazırlanan öğrenciler için gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için YKS denemesi gerçekleştirildi. Öğrencilerin girdiği sınav, gerçeğini aratmadı.Üniversiteye giden yolun açılmasında ilk aşama olan ve hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesinde öğrencilerin kaygılarını azaltmak ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Şahinbey Belediyesi tarafından 6 Gençlik Merkezinde düzenlenen sınav pandemi sürecinde alınan tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirildi. Sınav öncesinde korona virüse karşı öğrencilere dezenfektan verilirken, sınav salonlarına girişte ise ateş ölçümü de yapıldı. Sınavın yapıldığı sınıflarda ise sosyal mesafe kurallarına özen gösterildi.

"Öğrencilerimize destek oluyoruz"

Türkiye genelindeki YKS'yi aratmayan ve birebir aynı düzen ve kuralların uygulandığını deneme sınavına kurslarından yararlanan öğrencilerin katıldığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu sınavın öğrencilerin almış oldukları eğitim sonrasında bilgi ölçmek ve eksik oldukları konuların tespiti noktasında oldukça faydalı olduğunu belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde üniversiteye ve Fen Liselerine hazırlanan öğrencilerimiz var. Özellikle Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için geçtiğimiz günler içerisinde kaynak ve yardımcı ders kitabı olarak 48.900 adet kitap dağıtımı, 3.042 YKS öğrencimize TYT ve AYT deneme seti hediye ettik. Öğrencilerimiz bu hafta sonu girecekleri sınava çok iyi bir şekilde hazırlandılar umarım hepsi sınavda istedikleri sonucu alır ve başarılı olurlar" dedi.

Öğrenciler memnun oldu

Selçuklu Gençlik Merkezinde eğitim gören Onur Yılmaz isimli öğrenci "Selçuklu Gençlik Merkezine gelmeden önce netlerim çok düşüktü. Hocalarımızın desteği ile iyi bir eğitim aldık ve belirli bir seviyeye geldik. Ücretsiz eğitim kitap desteği sağlandı. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi. Selçuklu Gençlik Merkezinde eğitim aldığını ifade Musa Gündüz verilen eğitimden memnun olduğunu belirterek "Verilen eğitimden oldukça memnunum. Bizlere ücretsiz kaynak kitabı ve test kitapları dağıtıldı. Ücretli eğitim verilen yerlerden burası çok daha iyi, hocalarımız bizden çok yakından ilgileniyor. Pandemi sürecinde dahi bizle hep ilgilendiler, çözemediğimiz soruları kendilerine gönderdiğimizde; bizlere çözüm yolunu da yol gösterip, bizlerle sürekli irtibat kurdular. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere böyle imkanlar sunduğu için teşekkür ederiz" dediler. Kendilerine verilen eğitim sayesinde net cevap oranlarının arttığını belirten Ülkü Yanık "Şahinbey Belediyesi'nin Gençlik Merkezlerinde bizlerle çok yakından ilgileniyorlar. Okullarda hocalarımızla çözemediğimiz soruları buradaki öğretmenlerimizle çok rahat bir şekilde sorup cevap alabiliyoruz. Hafta sonu YKS var. Öğretmenlerimiz bizi sınava çok iyi bir şekilde hazırladı. Deneme sınavları ile sınav heyecanını atlatmış oluyoruz. Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Şevval Çayır Selçuklu Gençlik Merkezi'nde 9 aydır eğitim aldığını belirterek, "Gençlik Merkezlerinde bizlere bir çok imkan sunuluyor. Hocalarımız derslerimizde ve eğitimlerimizde bizlere çok yardımcı oluyorlar. Buraya gelmeden önce sınavda barajı geçemiyordum. Ancak şimdi istediğim yeri kazanabilecek seviyedeyim. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.