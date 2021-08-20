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Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor - Son Dakika

Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor

20.08.2021 13:38

Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Muharrem ayı boyunca günlük 5 bin kişilik aşure belediyenin aşevinde pişirilerek vatandaşlara ikram ediyor.

Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Muharrem ayı boyunca günlük 5 bin kişilik aşure belediyenin aşevinde pişirilerek vatandaşlara ikram ediyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl Güneş Mahallesinde bulunan aşevinde hazırlanan aşureler Muharrem ayı boyunca vatandaşlara ikram ediliyor. Barış, dostluk ve kardeşlik gibi birçok kavramı içinde bulunduran Aşure, içerisinde 27 çeşit ürün barındırıyor. Aşevini ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılda dağıtımına başlanılan aşureleri kendi elleriyle özenle hazırladı. Hazırlanan aşureler servis araçları ile ilçe bağlı mahallelerde vatandaşlara ikram edildi.

Önlüğünü, bonesini ve kepçesini eline alarak aşure kazanının başına geçen Tahmazoğlu, her yıl düzenli olarak dağıtılan aşure ve önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Tahmazoğlu, "Muharrem ayın, bizim için tarihte birçok olayın yaşandığı bir ay. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu acı olayı, acıyla hatırlıyoruz. Başta Hazreti Hüseyin efendimiz olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"6 yıldır devam ettiriyoruz"

Aşurenin Arapça "10" anlamına gelen 'aşere' kelimesinden geldiğini belirten Başkan Tahmazoğlu, "Bu ayda yapılan ve geleneklerimiz de olan annelerimizin, bolluk berekete inanıldığı için hem kendi evlerinde pişirilen hem de komşulara dağıtılan, paylaşılan ve paylaşıldıkça çoğalan bir tatlımız. Biz burada 27 çeşit malzeme koyarak pişirdiğimiz bir tatlı, her malzeme kendi özelliğini koruyarak aşure içerisinde bir araya gelerek çok farklı bir tat oluşturuyor. Aslında bunun bize farklı bir mesajı var, biz kendi özelliklerimizi koruyarak, adetlerimizi koruyarak birlik ve beraberliğin bir sembolü. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak bu geleneğimizi yaklaşık 6 yıldan beri devam ettiriyoruz. Kendi aşevimizde Muharrem ayı boyunca her gün 5 bin kişiye pişirdiğimiz aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmazoğlu'nun özenle hazırladığı aşureler vatandaşlara ikram edilmek üzere servis araçlarına yüklenerek yola çıktı.

Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor

Şahinbey Belediyesi, Hz. Hüseyin, Gaziantep, Şahinbey, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey'de günlük 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor - Son Dakika


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