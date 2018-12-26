Son Dakika Haberleri: Şahinbey'de Havalı Tüfek ve Tabanca Atış Müsabakaları Düzenledi

Şahinbey'de Havalı Tüfek ve Tabanca Atış Müsabakaları Düzenledi

1 saat önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nde havalı tabanca etkinliği düzenledi.

Şahinbey'de Havalı Tüfek ve Tabanca Atış Müsabakaları Düzenledi, System.String[]
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nde havalı tabanca etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe 150 sporcu katıldı. Yarışma sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

"Gençlerimizin Spor Yapmalarını İstiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen etkinliğe gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için 86 bin 500 metrekare alan üzerine bir spor köyü inşa ettik. Bu alanda bir çok dalda spor yapılabilecek imkanlar bulunuyor. Gazi şehrimizin kurtuluş etkinlikleri kapsamında havalı tabanca atışı etkinliği düzenledik. 150 sporcunun katıldığı etkinlikte gençlerimiz dereceye girebilmek için mücadele ettiler. Oldukça zevkli geçen mücadele sonrasında dereceye giren sporcularımızı ödüllendirdik. Gençlerimizin spor yapmalarını istiyoruz. Bunu sağlamak için çalışmalarımızı sürdürerek onlara yeni spor alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen müsabakada dereceye giren sporcular ölülerini Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç'ın elinden aldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:42 Kaynak: İHA

Gaziantep, Akkent, Şahinbey, Spor
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