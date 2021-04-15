Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için 'İftara 5 Kala' projesi ile şehrin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtıyor.

Şahinbey Belediyesi iftarı evinde açamayıp trafikte kalan vatandaşlara 'İftara 5 Kala' projesi ile kumanya paketi dağıtarak iftarlarını açmalarını sağlıyor. Paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan Ayı'nda trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlerin yanında Şahinbey Belediyesi vardı. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüslerdeki vatandaşlar, dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açıyor.

"Vatandaşlara iftariyelik veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala uygulaması yaptıklarını belirterek, "Geleneksel hale getiridiğimiz 'İftara 5 Kala' projemiz ile işlerinden evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmalarını için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz. Projemizin ismi 'İftara 5 kala' trafikte ve kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Şahinbey belediyesi bizleri unutmadı"

Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler "İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan'ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. İftar vakti bizleri unutmayarak iftarlık dağıttılar. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP