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Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik nakdi yardım yapıldı

02.11.2021 14:39
Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik nakdi yardım yapıldı

Şahinbey Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara 93 milyon TL'lik nakdi destek sağladı.

Şahinbey Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara 93 milyon TL'lik nakdi destek sağladı.

Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik alanında ihtiyaç sahibi vatandaşları ve çiftçileri destekleyerek hem üretimi destekliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor.

Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek "Sosyal Marketimizden yardım alan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi yardımları yapıyoruz. Buradan yardım alan ailelerimizin özelliğine baktığımızda, bu ailelerde çalışabilecek durumda olan kimse bulunmuyor. Özellikle pandemi döneminde nakdi destek sağladığımız ihtiyaç sahibi ailelerimize 2 bin TL yeni bir destek daha sağladık. Böylelikle vermiş olduğumuz destek 93 milyon TL'ye ulaştı. Ayrıca çiftçilerimizin yanında olarak onlara gübre, tohum, fidan, canlı hayvan ve fide desteğinde bulunuyoruz. Bu alanda da çiftçilerimize 250 milyon TL'lik destek sağladık. Şahinbey Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün ve yarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

8 bin aileye 2 bin TL'lik yardım

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclisinin 1. oturumunda ihtiyaç sahibi 8 bin aileye toplamda 16 milyon TL'yi bulan kişi başı 2 bin TL'lik nakdi destek sağlamak için karar aldı. Sosyal Belediyecilik alanında vatandaşlara ayni ve nakdi destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Meclisinin Kasım ayı 1. oturumunda ihtiyaç sahibi 8 bin aileye 2 bin TL'lik nakdi destekte bulunmak için meclis üyeleri ile birlikte karar aldı. Şahinbey Belediyesi özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi ailelere 93 milyon TL'lik destek sağladı.

Çiftçilere 250 milyon TL'lik destek

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan Şahinbey Belediyesi çiftçilerinde yanında olarak 5 yıldan bu yana çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini destekliyor. Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere 13 bin 195 ton arpa, buğday, mercimek, yonca, İtalyan çimi ve silajlık mısır tohumu, 13 bin 835 ton gübre, 24 bin 285 ton yem, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı, 12 milyon 61 bin sebze-meyve fidesi, 283 aileye 3 bin 656 adet küçük ve büyükbaş hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çiftçilere bu zamana kadar 250 milyon TL'lik sağladı. - GAZİANTEP

Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik nakdi yardım yapıldı

Şahinbey Belediyesi, Türk Lirası, Şahinbey, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik nakdi yardım yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik nakdi yardım yapıldı - Son Dakika
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