Şahinbey'de iş yerini kapalı tutan esnafa bin TL destek - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dar gelirli vatandaşlara vermiş olduğu bin TL'lik destekten sonra korona virüsü nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafa da biner TL'lik destek veriyor.



Daha önce Şahinbey Belediyesine bağlı sosyal marketten yardım alan 7 bin aileye biner TL nakdi yardım desteği sağlayan Şahinbey Belediyesi, berber, bayan kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, küçük ölçekli lokantalar gibi İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kapanan iş yerlerine de bin TL nakdi destek sağlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, amaçlarının esnafa destek olmak olduğunu belirterek, "Tüm dünyayı saran Kovid 19 salgını nedeniyle yakın teması engellemek amacıyla hükümetimizin almış olduğu karar gereği berber, bayan kuaförü, çay ocağı, kahvehane, hamam işletmeleri, okul kantinleri, öğrenci servisleri ve küçük lokantalar gibi iş yerlerine Biz Bize Yeteriz' kampanyası çerçevesinde destek olmak. Amacımız bu işletmelerin, kira, elektrik ve su ödemelerine yardımcı olmak. Ayrıca Şahinbey Belediyemizin kiracısı olan ve iş yerleri kapanan iş yerlerinden kira almadığımız gibi, iş yerleri açık olanlardan da yüzde 50 indirimli kira alıyoruz. Bu zorlu süreci de omuz omuza en kısa sürede atlatacağız" dedi.



Verilen para esnafa ilaç oldu



Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnafın şu zor zamanda elektrik parasını dahi ödeyemediğini verilen bu desteğin esnafa ilaç gibi geldiğini belirterek "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle zor günler yaşıyoruz. Bu süreçte en fazla sıkıntı çeken kesim küçük esnafımız. Yaşanan bu zorlu süreçte Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun esnafın yanında yer alması bizleri odlukça mutlu etti. Esnafımıza verilen destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na, meclis üyelerine ve başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Berberler Odası Başkanı Hacı Darıcı salgının esnafı çok kötü etkilediğini belirterek, "Korona virüsü nedeniyle esnaflarımızın iş yerleri bir süredir kapalı. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey ilçesindeki esnafımıza bin TL destek vereceğini söyledi. Bu zor günümüzde bizlere yardım elini uzatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Bayan Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava, yapılan bin TL'lik desteğin esnafa ilaç gibi geldiğini belirterek, "Korona virüsü salgını nedeniyle iş yerlerimiz bir süredir kapalı. Esnafımız iş yerlerinin kapanması nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu zor günümüzde esnafımıza yapılan bin TL'lik destek ilaç gibi geldi kendisine esnafım ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Başkana teşekkür



İş yeri bir süredir kapalı olan berber Tahir Köysu, korona virüsü salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Korana salgını nedeniyle iş yerlerimiz kapandı. Gelirimiz sıfır noktasına düştü. Hiçbir gelirimiz yokken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun vermiş olduğu bin TL'lik nakdi yardımı aldım. Bize vermiş olduğu bu destek bizlere ilaç gibi geldi. Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" dedi.



Korona salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan bayan kuaförü Melek Özdemir, desteğin kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, "İş yerlerimiz yaklaşık 20 gündür kapalı. Bu nedenle hiçbir gelirimiz yok. Bu zor günümüzde Başkanımız Tahmazoğlu'nun vermiş olduğu destek çok iyi geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Tahmazoğlu destekten faydalanmak isteyen esnaflardan Şahinbey Belediyesi internet sitesinde bulunan formu doldurmalarını ve İBAN numaraları ile başvurmalarını istedi. - GAZİANTEP