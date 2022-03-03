Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor

03.03.2022 16:54

Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda kantin, kafe ve büfelere yönelik denetimini sürdürüyor.

Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda kantin, kafe ve büfelere yönelik denetimini sürdürüyor.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi amacı ile okullarda denetimlerine devam eden Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, kantinlerde bulunan gıda maddelerini incelerken sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler çalışanların iş kıyafetleri ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.

"Çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli"

Okul kantin denetimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7/24 görevinin başında olan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, okul kantinlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Bu konuda bizler üzerimize düşenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kurallara ve tedbirlere uyan tüm okul kantin işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Hijyen kurallarını elden bırakmamalıyız. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz, çocuklarımızın sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini belirli periyotlarla gerçekleştirmeye devam edecek" diye konuştu.

Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor
Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor
Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor

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Şahinbey Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Şahinbey, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahinbey'de kantin denetimleri sürüyor - Son Dakika
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