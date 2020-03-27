Şahinbey'de koronaya karşı zeytin yağlı sabun dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara zeytinyağlı sabun dağıtımı yapıldı



Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Şahinbey Belediyesi Halkla İlişkiler personeli ve zabıta ekipleri ilçedeki ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret edip, Gaziantep'in yöresel zeytinyağlı sabunundan dağıtıyor. Ekipler vatandaşları evlerinden çıkmamalarını ve temizlik konusunda hassas olmaları gibi konularda da ikaz ediyor. Sabun dağıtım çalışmaları ile ilgili bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşların korona virüs konusunda alınan önlemlere uyması konusunda çağrıda bulundu. Başkan Tahmazoğlu, "Korona virüsü nedeniyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sosyal marketlerimizden yardım alan 7.000 ailemiz var. Bunlara hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Bunun dışında vatandaşlarımıza da el sabunu dağıtılması konusunda çalışma yaptık. Yöremize ait olan zeytinyağlı Nizip Sabunu dağıtıyoruz. Halkla İlişkiler ve Zabıta ekiplerimiz tüm vatandaşlarımızın kapılarını çalarak sabun dağıtımını vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına gerek kalmadan evlerini ziyaret ederek gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP